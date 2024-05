Cosa farà sul Nove Araimo svela il futuro di Amadeus

(Di domenica 26 maggio 2024) «viene con una voglia di innovare importante, sono stato colpito dal suo entusiasmo nonostante tutto il successo che ha avuto». Così Alessandro, managing director Sud-Europa Warner Bros. Discovery intervenendo al festival della tv di Dogliani. «Stiamo valutando ogni tipo di opzione sia per l'access prime time sia per il prime time - ha spiegato - Lui ha una marea di idee, non abbiamo ancora deciso quali tipologie di programmi ma è mia opinione che bisogna portare qualdi nuovo e lui lo vuol fare, quindi probabilmente sarà un mix ma è ancora tutto aperto».

