Cosa è successo a Bastianini | penalità a raffica e gara finita fuori dalla zona punti

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo cinque gare consecutive in top5, Eneaincappa nel primo vero grande passo falso della sua stagione finendoal Montmelò in occasione del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP. Domenica da incubo per il romagnolo della Ducati Factory, che a questo punto difficilmente verrà confermato nel team ufficiale per il 2025. “Bestia”, 11° in griglia, ha trovato una buona partenza recuperando qualche posizione e chiudendo il giro inaugurale in ottava posizione ma in seguito non è riuscito ad effettuare una rimonta efficace.