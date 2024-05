Cosa ci riservano le stelle?

Nihan Nuovo dramma a Endless Love: Nihan verrà rapita. Il colpevole è un uomo che intende vendicarsi di Emir. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Endless Love è in onda tutti i giorni su Canale5: dal lunedì al venerdì alle 14. davidemaggio

A Endless Love, Nihan verrà rapita, come rivelano le anticipazioni dal 26 maggio al 1° giugno 2024. La ragazza, intanto, incontrerà Kemal in un posto segreto e lui le confesserà il suo amore, ma le dirà anche di non volerla vedere di nascosto.

tvpertutti