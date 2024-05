Cosa ci riservano le stelle il prossimo mese?

In un mese di giugno che ospiterà grandi avvenimenti ciclistici in Toscana, dalla partenza del Tour de France da Firenze alla Settimana Tricolore, si inserisce anche il terzo Giro della Valdera a tappe per la categoria juniores in programma dal 21 al 23 giugno organizzato dalla società Una Bici X Tutti. lanazione

Rinnovo Rabiot, novità in arrivo: succederà in settimana - Rinnovo Rabiot, novità in arrivo: succederà in settimana - Il rinnovo di Adrien Rabiot è uno dei punti caldi nel mese di giugno bianconero. Infatti in settimana è prevista la svolta. La Juventus ha chiuso la propria stagione con una buona vittoria sul Monza. spazioj

Meteo - Weekend del 2 giugno (festa della Repubblica) a rischio forti temporali. Ecco la tendenza - Meteo - Weekend del 2 giugno (festa della Repubblica) a rischio forti temporali. Ecco la tendenza - Saccatura ancora in azione sull'Europa centro occidentale. 3bmeteo

Meteo, tempo instabile fino a inizio giugno: la tendenza dal 29 maggio - Meteo, tempo instabile fino a inizio giugno: la tendenza dal 29 maggio - Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano l'insistenza di tempo instabile anche nei prossimi giorni, almeno fino all'inizio giugno. Secondo le ultime proiezioni, infatti, non si profila alcuna fase ... meteo