Corriere dello Sport – la Roma prepara la strategia sul mercato

(Di domenica 26 maggio 2024) 2024-05-26 11:06:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Il tempo di capire. Laaspetta gli ultimi verdetti del campionato per stabilire il budget die persino la campagna abbonamenti: lo scorso anno, di questi tempi, già era partita la distribuzione delle tessere stagionali per la stagione successivi. Ma stavolta l’ufficio marketing ha preferito attendere: dovesse arrivare il biglietto omaggio per la Champions League, ne deriverebbe una presentazione in grande stile. Con prezzi che sarebbero adeguati all’upgrade tecnico.

2024-05-17 10:06:44Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: ROMA – Vai Ghisolfi, ora fai la Roma. Salvo ribaltoni, che con la famiglia Friedkin non sono mai da escludere, l’indirizzo del direttore sportivo è scritto in lingua francese. justcalcio

Giornata mondiale dei (70mila) bambini in Vaticano: il Papa, il monologo di Roberto Benigni e Giorgia Meloni con la figlia - Giornata mondiale dei (70mila) bambini in Vaticano: il Papa, il monologo di Roberto Benigni e Giorgia Meloni con la figlia - Papa Francesco è in piazza San Pietro dove presiede la messa nella Giornata mondiale dei bambini Ieri il Pontefice ha aperto la Gmb all'Olimpico davanti a 50 mila persone Al termine dell'Angelus è ... roma.corriere

Incidenti Roma, due motocilisti morti in poche ore: un 24enne sulla Gianicolense, il secondo scontro sulla via del Mare - Incidenti roma, due motocilisti morti in poche ore: un 24enne sulla Gianicolense, il secondo scontro sulla via del Mare - Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita su Circonvallazione Gianicolense, dopo l'impatto contro un albero. Altro decesso sulla via del Mare dopo lo scontro tra una Fiat e un centauro a bordo della sua ... roma.corriere

Roma, rogo in un bar del Mercato Centrale a Termini: personale e clienti evacuati - roma, rogo in un bar del Mercato Centrale a Termini: personale e clienti evacuati - Il principio di incendio si è verificato in uno dei locali su via Giolitti. La polizia locale ha isolato l'area mentre i pompieri sono intervenuti all'interno ... roma.corriere