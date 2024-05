Coppa Italia femminile Notte giallorossa a Cesena

Lucerna, 25 maggio 2024 – Tre medaglie per l’Italia, una d’oro e due di bronzo, nella prima giornata di finali – riservate alle sole specialità non olimpiche e non paralimpiche – della seconda tappa di Coppa del Mondo a Lucerna.

ilfaroonline

Si chiude la seconda giornata della Coppa del Mondo di Mountain Bike di scena a Novo Mesto, con ventiquattro ore dedicate alle categorie giovanili nel Cross Country. Nella gara maschile U23 è ancora Riley Amos ad imporsi: lo statunitense della Trek Factory Racing arriva in solitaria in 1h14’31”, rifilando 17” al francese Luca Martin (Orbea Factory Team) e 34” a Bjorn Riley (Trek Future Racing), allungando dal terzo giro in poi e riuscendo così a tenere comodamente la vittoria.

oasport