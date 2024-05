Coppa Bruno Passalacqua I minerari ai quarti L’Alberese spera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Il Follonica Gavorrano batte di misura2-1 nell’ultima uscita del girone C della. Con tre vittorie in altrettanti incontri la formazione di mister Pagliantini chiude a punteggio pieno la fase eliminatoria qualificandosi già per idi finale;invece resta a quota 4 punti, e dovrà attendere l’esito dell’ultimo incontro del girone, quello tra Venturina e Virtus Amiata, per vedere se potrà accedere alla fase successiva. La formazione di mister Enrico Piccioni ha dimostrato di poter tenere testa, seppur a tratti, alla corazzata biancorossoblù che si candida tranquillamento per la finale. Primo tempo di marca Follonica Gavorrano con Criscuolo che al 33’ sblocca il risultato portando avanti i suoi e consentendo al team di mister Pagliantini di chiudere in vantaggio la prima frazione. L’inizio di ripresa è shock perche incassa il raddoppio dopo nemmeno tre minuti senza aver potuto neanche provare ad imbastire la reazione.