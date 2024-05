Contestazione tifosi - i tifosi lanciano un coro vs ADL | lo cantano anche a Bari

(Di domenica 26 maggio 2024) Il Napoli sta affrontando il Lecce allo Stadio Maradona: iazzurri hanno contestato duramente la squadra e il presidente De Laurentiis. Finalmente la stagione del Napoli sta volgendo al termine. Gli azzurri salutano una stagione davvero molto complicata. Dopo la gioia dello scudetto nella passata stagione, il Napoli è crollato su sé stesso e non ha mai replicato quanto fatto vedere lo scorso anno. Sin dalle prime battute di questa stagione, si è avuta la sensazione che l’incantesimo che aveva spinto gli azzurri lo scorso anno, si era spezzato. Rudi Garcìa ha sbagliato completamente la preparazione atletica e da lì il Napoli è entrato in un vortice di risultati negativi che ne hanno minato la solidità soprattutto mentale. Tra i principali colpevoli di questa stagione fallimentare, però, c’è Aurelio De Laurentiis.

