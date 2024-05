Conte non vuole bonus né clausole | operazione da 20 milioni lordi a stagione Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024)nonnéda 20. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini., fermo da marzo 2023 dopo la risoluzione con il Tottenham, è molto ben disposto nei confronti del Napoli. L’idea gli piace moltissimo, accetterebbe con entusiasmo perché è convinto dal progetto e dalle ambizioni – la priorità assoluta per lui -, ma c’è ancora distanza sui termini del contratto, sull’ingaggio: considerando anche il suo staff, parliamo di un’da 20per tre anni o due più l’opzione sul terzo, senzaa favore del club (in stile Sarri e Spalletti, per intenderci).ha un valore e i suoi parametri e li ha messi sul tavolo, esattamente come De Laurentiis: i due hanno voglia di lavorare insieme, si stimano e sono pure amici, ma devono trovare un punto d’incontro. De Laurentiis è orientato a offrirgli un ingaggio da 6(o poco più) e a pareggiare l’offerta autunnale, quando il Napoli era ancora in lizza per la Champions e per tutto, con unlegato proprio alla qualificazione alla regina delle coppe.