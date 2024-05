Conte-Napoli si chiude in 48 ore Triennale da 8 milioni a stagione Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilè sempre più vicino ad avere Antonioin panchina nella prossima. Oggi alle 18 l’ultima di campionato contro il Lecce e l’ultima del tecnico Francesco Calzona. De Laurentiis ha dato l’ok are perCome riportato da Gianluca di: Previsto nelle prossime 48 ore un nuovo incontro trae Manna. De Laurentiis ha dato l’ok are: proposto un contrattoda circa 8di euro tra parte fissa e bonus. #SerieA #, previsto nelle prossime 48 ore un nuovo incontro tra #e #Manna. #DeLaurentiis ha dato l’ok are: proposto un contrattoda circa 8di euro tra parte fissa e bonus — Gianluca Di(@Di) May 26, 2024 Il tecnico ex Tottenham aveva chiesto nello staff anche Lele Oriali, ma secondo il giornalista potrebbe non avere il ruolo di team manager, come era stato precedentemente scritto.