Conte Napoli - FATTA per l’arrivo del tecnico? Ecco le CIFRE che ADL gli offrirà per allenare gli azzurri

(Di domenica 26 maggio 2024), tutto pronto per il trasferimento delalla corte partenopea.i DETTAGLI dell’affare azzurro di ADL Secondo quanto riportato da Schira, ilè pronto ad ingaggiare praticamente Antoniotutti i dettagli dell’affare. Antonio #sta completando il suo staff (Stellini, G., Coratti + altri 1-2 collaboratori) per diventare il .

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Accordo trovato per ingaggio e staff, summit decisivo con Manna. Data annuncio e cifre dell’intesa. È fatta, Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Arrivano le attese, decisive conferme sulla fumata bianca per l’approdo del tecnico salentino sulla panchina partenopea. napolipiu

Convocati Napoli, ecco la lista completa di Calzona in vista della gara contro il Lecce. Ecco le scelte tra recuperii ed infortuni Calzona ha pubblicato tutti i suoi convocati azzurri in vista della sfida tra il suo Napoli e il Lecce. calcionews24

"Grazie, vi voglio bene", Gollini saluta Napoli: oggi sarà la sua ultima in azzurro - "Grazie, vi voglio bene", Gollini saluta napoli: oggi sarà la sua ultima in azzurro - Diversi azzurri oggi disputeranno la loro ultima partita con la maglia del napoli. Zielinski terminerà il proprio contratto e andrà all'Inter, Traoré e Dendoncker torneranno in Premier per fine ... tuttonapoli

Napoli, i convocati per il Lecce. La scelta su Osimhen - napoli, i convocati per il Lecce. La scelta su Osimhen - Visualizzazioni: 6 Francesco Calzona ha diramato per l’ultima volta la lista dei convocati del napoli che affronterà il Lecce. Obiettivo vincere per conquistare l’Europa. napoli, i convocati per il Le ... calciostyle

Lazio, Napoli, Bayer Leverkusen e Mbappè: le ultimissime - Lazio, napoli, Bayer Leverkusen e Mbappè: le ultimissime - ecco la probabile formazione di Tudor: (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. napoli-Lecce chiudono la stagione al Maradona: ... corrieredellosport