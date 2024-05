Conte ha chiesto Oriali come team manager al Napoli | il retroscena

Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di La Tv fa 70, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Il 25 marzo la firma del contratto che lo lega alla Tv di Stato per la realizzazione di diversi progetti editoriali. ildenaro

Milano, 23 mar.(Adnkronos) – “Oggi a Milano, all?assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, ho toccato con mano il grande entusiasmo e la grande spinta della comunità politica del Movimento. Nei prossimi mesi raddoppieremo da 20 a 40 i nostri gruppi territoriali in Lombardia, in modo da piantare salde radici città per città e far crescere la partecipazione dal basso e offrire una prospettiva concreta a chi vuole impegnarsi a favore della propria comunità per la sanità, l?ambiente, la qualità della vita”.

calcioweb.eu