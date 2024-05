Conte - De Laurentiis potrebbe annunciarlo al convegno di lunedì sul razzismo Corrmezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024) Deannunciarealdisul. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Il Napoli ha accelerato percon un contratto fino al 2027 per un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione più due milioni di bonus per il ritorno del Napoli in Champions League. La trattativa è all’ultimo miglio, ad un passo dal definitivo sì e domani mattina durante il«L’Italia è un paese razzista?» in programma al centro commerciale Jambo con la partecipazione di Juan Jesus e dello stesso presidente Dero arrivare annunci e approfondimenti.è pronto a condividere con il Napoli un mercato di giovani di valore, magari integrato con qualche giocatore di maggiore esperienza. A Napoli la piazza è tutta per, se dovesse arrivare ci sarebbe un plauso da parte di tutti (Sky) Massimo Ugolini sulla scelta di Dedi spingere per