Conte aspetterà De Laurentiis 2-3 giorni - dentro o fuori Il Giornale

(Di domenica 26 maggio 2024)De2-3. Lo scrive Ilcon Nicolò Schira. Trattativa che sta entrando nel vivo per quanto riguarda gli aspetti contrattuali: pronto un triennale da 6,5 milioni a stagione fino al 2027 più 2 di bonus garantiti in caso di qualificazione Champions. Inoltre ci sarà nell’accordo un premio scudetto (1 milione). Insomma, ci siamo quasi visto che l’iniziale richiesta dell’ex tecnico di Inter e Juve era un triennale da 9 milioni annui.non intende partecipare a casting infiniti e attende la risposta definitiva di Aurelio Denel giro di 2-3. La sensazione è che si possa arrivare al traguardo. Gasperini ha scelto di rimanere all’Atalanta. Il Napoli su. Il Corsport ieri Gian Piero Gasperini resta all’Atalanta. Il tecnico fresco vincitore dell’Europa League ha scelto di rimanere a Bergamo rispettando l’ulteriore anno di contratto.

