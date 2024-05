Conte al Napoli - gli obiettivi del mister | non solo Lukak - nel mirino altre due sorprese della Serie A

Il prossimo tecnico del Napoli: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Non va dimenticato il nome di Antonio Conte di cui si sono perse le tracce dopo il corteggiamento dei mesi passati. Conte non pensa più di dover guadagnare gli ingaggi del passato, ha ridimensionato da tempo le sue richieste perché non vede l’ora di gettarsi nella mischia”. terzotemponapoli

Conte al Napoli, gli obiettivi del mister: non solo Lukaku, nel mirino altre due sorprese della Serie A - conte al Napoli, gli obiettivi del mister: non solo Lukaku, nel mirino altre due sorprese della Serie A - Con l'arrivo di Antonio conte in panchina cambiano anche gli obiettivi del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale dovrà ora costruire una squadra per ... dailynews24

Napoli-Conte allo sprint. De Laurentiis punta a chiudere in 48 ore: due anni con opzione - Napoli-conte allo sprint. De Laurentiis punta a chiudere in 48 ore: due anni con opzione - Il d.s. Manna in pressing sul tecnico leccese: si discute ancora sulla durata e sui bonus, ma le parti non sono mai state così vicine ... dazn

Conte sempre più vicino al Napoli, con lui anche Oriali - conte sempre più vicino al Napoli, con lui anche Oriali - ADL vuole svenarsi per ricomporre un Napoli vincente e non lesina sui costi. Sembra essere sempre più vicino l'accordo con Antonio conte, che potrebbe ottenere un triennale a 6,5 milioni ... torinogranata