Conte a Meloni | Eviti il confronto con me - Schlein che c’entra?

Enrico Mentana ha confermato che il confronto in tv tra tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein non è escluso, anzi, c'è ancora il tempo di farlo. A parlarne è stato proprio il direttore del Tg La7 che, al Festival della Tv di Dogliani, comune in..

"Il confronto in tv tra Schlein e Meloni? Non escludo di farlo, non è ancore finito il tempo". Lo ha detto Enrico Mentana, direttore del Tg La7, al Festival della Tv di Dogliani (Cuneo). "Ho un invito aperto per tutti e sei i leader, decideranno cosa fare.

