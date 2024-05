Consegnati i cucciolini Prosegue l’iniziativa Si potranno ritirare fino a fine giugno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Sono stati oltre 150 i pupazzi deidistribuiti a Imola nella sola giornata di ieri. I lettori si sono presentati davanti alla redazione ben prima dell’inizio della consegna dei peluches che, in via eccezionale, è proseguita anche nel pomeriggio. Il prossimo appuntamento in calendario è sabato primosempre nella redazione imolese di via Quarto 4 (traversa di via Orsini), sempre dalle 11 alle 13. Ma saranno annunciate presto altre date (anche infrasettimanali) per il ritiro dei nostri peluches, interamente realizzati con materiali riciclabili. I pupazzi si possonoanche a Bologna e Ferrara (nelle sedi e negli orari indicati nella pagina a fianco). I lettori possono scegliere liberamente fra tutto il gruppo dei pupazzi dei ‘maestri dell’ambiente’ delpromossa dal Resto del Carlino: si tratta di Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale e Rossella la volpe; completano la squadra Lillo il lupo e Dina il daino, ovviamente in base alla disponibilità.