Confessioni

(Di domenica 26 maggio 2024) Le ( di un Ladro di Coriandoli ) Di Vincenzo Calafiore 25 Maggio 2024 Udine Sono stato un tempo e continuo ad esserlo “ Ladro di Coriandoli “, lo sono da quando ho cominciato a inventare favole per i bambini che non potevano avere una vita e che conoscevo, ho regalato loro, la magia della vita, che non potendo avere la potevano immaginare. Anch’io un tempo sono stato come loro e da li ho cominciato, tutto è iniziato. Un tutto magico, reale nella fantasia, come un regno di fate e di gnomi, di viaggi in altri mondi. Non ho mai preteso che fossero delle opere letterarie, ma ho sempre fatto di tutto che piacessero a loro, e sono stato molto felice e lo sono ancora, perché tutto ciò che ho scritto e continuo a scrivere, non è opera letteraria e fiaba ….