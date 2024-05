Concerto delle medie alla Fabbrica delle Candele

(Di domenica 26 maggio 2024) Domani alle 21,in viale Salinatore 30, si terrà un evento che unirà musica, educazione e solidarietà. L’IC 7 Silvestroni di Forlì in collaborazione con MagicaMenteMozart e con il patrocinio dell’AssessoratoPolitiche Giovanili, è lieto di presentare un grandescolastico, parte integrante della programmazione diEstate 2024. La serata vedrà come protagonisti 30 giovanissimi flautisti provenienti da diverse scuolea indirizzo musicale: Zangheri e Croce di Forlì, Plauto di Cesena e Scuola degli Amici della Musica di San Mauro Pascoli. Contributi anche dei Comprensivi di Predappio e Meldola. Diretti dal prof Tito Ciccarese e accompagnati dai loro docenti, questi giovani musicisti daranno vita a un’esecuzione emozionante di brani tratti dalle tre Suite della ‘Water Music’, unapiù celebri composizioni barocche di Georg Frederic Händel.

