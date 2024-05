Con l' Islam stiamo usando l' approccio sbagliato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 26 maggio 2024)ocensura. È il termine che il filosofo Brendan O’Neil utilizza nel suo ultimo libro Il manifesto di un eretico. Saggi sull’indicibile (LiberiLibri 2024) per indicare le forme censorie utilizzare dall’ismo verso la cultura occidentale all’interno dei nostri paesi. È quanto si è verificato di recente a Treviso, con la scelta, in nome della “sensibilità” etica e religiosa, di un dirigente scolastico di esentare due studenti musulmani dallo studio di Dante, ritenuto dagli stessi offensivo per motivi religiosi. Un episodio che fa il paio con l’occupazione dell’università di Torino, dove si predica il Corano fuori dalla legalità.