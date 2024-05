Comune - delibera di indirizzo per il recupero dello stadio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) A pochi giorni dall’annuncio della bocciatura del progetto da 50 milioni di Aurora Immobiliare per il rifacimentoPorta Elisa (troppo incompleta la documentazione e sostanzialmente inevase le prescrizioni della conferenza dei servizi del marzo del 2022), ildi Lucca non sta con le mani in mano e nell’ultima riunione di giunta decide di approvare unadiper ilstorico impianto cittadino. In pratica, l’amministrazione Pardini si impegna, come si legge nella, ad "attivare le procedure necessarie per una riqualificazione complessivaPorta Elisa, tali da renderlo idoneo per strutture, dotazioni e impianti per la serie B e adeguabile alla serie A, valutando preventivamente l’interesse del coinvolgimento attivo del club o, in alternativa, procedere ad una progettazione da parte dell’amministrazione finalizzata a una concessione, o ancora, intervento diretto dell’amministrazione anche previo reperimento di finanziamenti sull’impiantistica sportiva".