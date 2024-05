Come si sente Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez | l’inedito retroscena che spiazza

(Di domenica 26 maggio 2024)stalacon? A quanto pare l' imprenditrice digitale sarebbe rinata, parola di Deianira Marzano.silaconLa gossippara, ospite di Giada Di Miceli in onda con ' Non succederà più' su Radio Radio, ha svelato un ineditocon protagonistala fine del suo matrimonio con: Io ce l’ho un pettegolezzo per te sui Ferragnez. Ogni tanto mi scambio dei messaggi conin privato. Le scrivevo se avesse potuto esserci la possibilità di un ritorno e lei mi ha detto che è impossibile un ritorno.

