Come si è fatta fuori da sola L' Eredità - Francesca eliminata | inquietanti voci sul complotto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Cala il sipario sulla lunghissima parabola dia L', il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1., infatti, la cosiddetta "sosia di Annalisa", il tutto è accaduto nel corso della puntata di sabato 25 maggio, dove si è confermato campione Sergio al termine di un triello con due nuovi concorrenti, Davide e Alessandra. Ed è stata proprio quest'ultima ad eliminaredopo lunghissime settimane. Già, la sosia di Annalisa ha preso parte alla bellezza di ben 26 puntate consecutive. Al momento dell'eliminazione,è scoppiata in lacrime, con il pubblico che le ha tributato una standing ovation. Ma tra chi commentava su X, al contrario, in molti hanno infierito contro la super-campionessa arrivata alla fine della sua avventura. Il punto è che i complottisti proliferano sui social, ed alcuni di loro, da tempo, sostengono chesarebbe stata in una qualche misura aiutata dagli autori nel corso di questa sua lunga esperienza, questo perché il pubblico si era affezionato a lei e, dunque, facevano di tutto per tenerla in gioco.