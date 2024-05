Come reagire alla mancanza di una sana pedagogia civile L’opinione di Tivelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 26 maggio 2024) Cos’ha fatto in questi giorni con il rinnovo della memoria di Giovanni Falcone e con la sottolineatura della rilevanza del ruolo del parlamento il presidente della Repubblica Mattarella? Cosa cerca di fare da sempre?. Mi sembra però che purtroppo il presidente Mattarella sia quasi una Vox clamans in deserto sulla: un elemento, un valore, un fattore di cui c’è più che mai bisogno, non solo per i giovani, nel nostro Paese. Cosa sale dmemoria di Giovanni Falcone, su cui si ritrovano molti giovani non solo in Sicilia, se non un modello ed un esempio die di coraggio? Perché, visto che versiamo nel centenario della morte di Matteotti, da queste colonne, lungi dal fare una commemorazione, ho ricordato invece il grande esempio die di coraggioche viene dfigura di Giacomo Matteotti. Per fortuna non c’è bisogno dell’estremo sacrificio,capitato ad opera di una squadraccia fascista cento anni fa a Matteotti, oè capitato poi a Giovanni Falcone, perché si possano diffondere sani messaggi die di coraggio