Come finisce Carosello Carosone? Renato e il Sestetto conquistano New York

(Di domenica 26 maggio 2024) Nel finale del film, la fama die ilcresce inarrestabile. Dopo numerosi successi in Europa, partono per una tournée internazionale, culminando con un trionfale concerto alla Carnegie Hall di New. Il 7 settembre 1959,annuncia in televisione il suo ritiro dalle scene, passando il testimone a Gegè. Il film tv si conclude poi con un epilogo finale: Quella sera, al culmine del successo,si ritirò dalle scene per dedicarsi alla famiglia. Tornò a suonare nel 1975 e continuò fino alla sua scomparsa nel 2001. Nessun cantante italiano, fino ad oggi, ha raggiunto tre volte la vetta delle classifiche americane. Gegè Di Giacomo continuò a suonare in tutta Italia le canzoni di. Dopo una fortunata carriera da solista, Peter Van Wood si dedicò all’astrologia e diventò un amato personaggio televisivo.