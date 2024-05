Colpito alla testa - lavoratore gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) PIEVE D’OLMI (Cremona) È statoe versa in condizioni critiche un settantacinquenne vittima di un incidente sul lavoro. L’infortunio è avvenuto ieri intorno alle 15. Secondo quanto si è appreso ilsi trovava nella Cascina Canova di Pieve d’Olmi ed era intento, con altre persone, ad accudire e dar da mangiare ai maiali dell’allevamento. Le derrate alimentari per questi animali vengono fornite tramite cestelli in ferro di una certa consistenza e dimensione, che vengono riempiti e poi trasportati dove sono i maiali. Operazioni che vengono svolte di routine tutti i giorni. Ma ieri qualcosa si è messo di traverso e il cestello, mentre si stava spostando verso i maiali, haviolentementel’addetto che si trovava proprio sulla traiettoria e che, caduto a terra, vi è rimasto. Subito sono stati fatti intervenire i soccorritori. Automedica e ambulanza della Croce Verde di Cremona sono arrivateCascina Canova per prestare aiuto all’anziano.