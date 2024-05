Colpa di Sinner - caos Djokovic

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024) “di”, il serbo è pronto a fare il suo debutto al Roland Garros tra mille dubbi: ecco le parole dell’ex preparatore atletico. Il fatto che nel corso di questo 2024 non abbia messo in bacheca alcun titolo è già di per sé fonte di grande preoccupazione. Del resto, Novak, attuale numero uno al mondo del ranking Atp, non ci ha abituati ad astinenze così lunghe. Il campione serbo ha da poco compiuto 37 anni: un’età, per così dire, importante per chi vuole competere ad altissimi livelli come lui ma c’è da dire anche che fino a pochi mesi fa Nole è stato il “cannibale” che abbiamo imparato a conoscere ormai da quasi vent’anni.– IlVeggente.it (Ansa)Nel 2023ha vinto ben tre Slam, perdendo Wimbledon solo per qualche dettaglio: la finalissima con il giovane fenomeno Carlos Alcaraz fu combattutissima. Motivo per cui parliamo in ogni caso di un tennista che neanche un anno fa ha sfiorato il mitologico Grande Slam, aggiudicandosi anche le Finals torinesi battendo in finale il “padrone di casa” Jannik