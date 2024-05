Club America-Cruz Azul Finale Clausura 2024 - lunedì 27 maggio ore 03 | 00 | formazion - quo -e, pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 26 maggio 2024)ripartono dall’1-1 del “Ciudad de los Deportes” che non ha indirizzato in modo chiarissimo questadel torneo2023. I padroni di casa, che hanno vinto degli ultimi cinque scontri diretti, però partono favoriti per vincere il loro quindicesimo titolo e il secondo bicampeonato avendo già portato a casa InfoBetting: Scommesse Sportive e