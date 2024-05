Clima e insetti - la crisi della pera | Servono investimenti e ristori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) L’allarme sullain cui è precipitato il settore produttivo delle pere scuote il mondo dell’agricoltura come un albero investito dal nubifragio. Il 2023 si è chiuso con una produzione di 180mila tonnellate, il minimo storico con un calo del 63% rispetto al 2022. Imprenditori, associazioni ed enti pubblici sono al capezzaleper risollevare il settore. Adriano Aldrovandi (foto), coltivatore modenese, è presidente di Una, consorzio di produttori che comprende circa mille aziende. La coltivazioneha snza di riprendersi? "L’Italia e l’Emilia Romagna, sono sempre state leader in Europa. Per vari fattori abbiamo perso terreno. Ci vorrà tempo, ma se arrivano ipromessi e con il cambio di strategia in corso siamo in grado di risalire". Cosa ha dato la spallata? "Effettitici e agenti patogeni contro cui spesso mancano strumenti di difesa". Lo scenario? "Il settore nell’ultimo decennio ha perso oltre il 35% delle superfici coltivate.