Claudia Mori | Ecco Quanto Prende Di Pensione!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 26 maggio 2024): la moglie di Adriano Celentano, nota cantante e attrice, riscuote ormai unaavendo compiuto 80 anni.ammonta!è un volto molto popolare in Italia. È conosciuta per il matrimonio con Adriano Celentano, che va ancora avanti da tantissimi anni, ma anche per la sua lunga carriera di attrice e cantante. Su di lei sono trapelate anche delle voci in merito allache ormai riscuote, avendo compiuto 80 anni.: aammonta la suaè stata un’attrice e cantante popolarissima. Di lei si è parlato, e si parla ancora, per via della storia d’amore con Adriano Celentano. I due rappresentano una delle coppie più solide e più famose in Italia. Ad oggi,, il cui vero cognome è Moroni, ha compiuto 80 anni e per questa ragione appare sempre meno spesso sia in televisione sia agli eventi in generale.