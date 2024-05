Clamoroso Repubblica | Napoli-Conte - accordo totale raggiunto ieri ser - ecco tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 26 maggio 2024) Antoniosarà il nuovo allenatore deltrovato per ingaggio e staff, summit decisivo con Manna. Data annuncio e cifre dell’intesa. È fatta, Antoniosarà il nuovo allenatore del. Arrivano le attese, decisive conferme sulla fumata bianca per l’approdo del tecnico salentino sulla panchina partenopea. Secondo le ultimissime notizie riportate da, il summit disera trae il nuovo ds Giovanni Manna ha sbloccato definitivamente la trattativa.: 9 milioni più bonus per lo scudetto Nel faccia a faccia, le parti avrebbero trovato l’intesa economica per l’ingaggio dell’ex ct azzurro.guadagnerà 9 milioni di euro a stagione, più un corposo bonus di 1 milione in caso di conquista dello scudetto. Non solo, progressi decisivi sarebbero stati fatti anche sul discorso tecnico e sulla composizione dello staff. Ilavrebbe infatti acntato le richieste di, che potrà contare sui suoi fedelissimi collaboratori.