Cinema - Cannes | Palma d’oro a Sean Baker con Anora Premio speciale a Rasoulof

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 26 maggio 2024) Era partita con il vento in poppa, "", commedia dell'americano, che ha conquistato lad'Oro assegnata dalla Giuria presieduta da Greta Gerwig. Un esito per il Concorso di77 che mette tranquilli soprattutto quelli che speravano in unres che desse conto della varietà di forme espressive e generi che hanno caratterizzato questa edizione. Dove gli italiani sono spasiti dall'orizzonte L'articolo proviene da Firenze Post. .