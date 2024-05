Cina | rilascio in mare di una balena pilota a pinna corta 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2024) Sanya, 26 mag – (Xinhua) – Una foto aerea scattata da un drone il 26 maggio 2024 mostra la“Haitang” che nuota in. Il 3 gennaio di quest’anno, un esemplare maschio ferito die’ stato trovato spiaggiato nella baia di Haitang a Sanya. E’ stato portato al Sanya Haichang Animal Conservation Center per le cure e gli e’ stato dato il nome “Haitang”. Grazie alla cura meticolosa fornita da allevatori professionisti e volontari, “Haitang” si riprende bene ed e’ ritenuto pronto per essere rilasciato indopo un accurato esame e valutazione da parte degli esperti.