Cina | animali selvatici in una riserva naturale nello Hunan

Urgnano (Bergamo) – Una decina di autobotti dei vigili del fuoco sono al lavoro a Urgnano, in via Don Guanella, per cercare di domare un grosso incendio in una cascina e di mettere in salvo gli animali. Una colonna di denso fumo grigio altissima e visibile da tutta la pianura bergamasca si è alzata stasera dalle campagne di Urgnano.

ilgiorno

Tartarughe chiuse nei calzini e spedite in Cina. Pacchi contrassegnati come contenenti mandorle e biscotti al cioccolato e spediti dall’altra parte del mondo. La polizia statunitense nella contea di Los Angeles, in California, che ha scoperto il contrabbando di animali, ha individuato una banda specializzata con a capo un 53enne cinese, arrestato il 25 febbraio con quattro capi di imputazione per esportazione di merci illegali.

ilfattoquotidiano