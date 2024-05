Ciclista si infortuna durante una corsa in mountain bike | salvato dall’elisoccorso

(Di domenica 26 maggio 2024) Capraia e Limite (Firenze), 26 maggio 2024 – Unè caduto in una zona impervia del Montalbano nel comune di Capraia e Limite,ndosi lungo un sentiero. Per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. L’uomo stava partecipando ad unain. I Vigili del fuoco lo hanno raggiunto con l’ausilio dell'elicottero regionale sanitario Pegaso 1: mediante l’utilizzo del verricello il personale sanitario ha prima stabilizzato ile poi ha acconsentito al recupero da parte dell’elicottero per il trasporto in ospedale. .

Milano – In moto a oltre cento chilometri orari dove il limite è 50, in Svizzera: motociclista milanese denunciato. E’ accaduto ieri, lunedì 29 aprile, in territorio comunale di Mezzovico-Vira, nel Luganese. L’uomo, 34 anni, è stato intercettato da controllo radar della velocità effettuato da agenti della Polizia Città di Lugano, in via Cantonale. ilgiorno

