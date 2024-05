Ciclismo Potenza Picena - vince Tommaso Cingolani Allievi | la Zero24 cycling team piglia tutto

(Di domenica 26 maggio 2024) Secondo posto per Alessiani, terzo Filippo. Nella top ten anche Moretti settimo. La corsa valeva per il titolo regionale di categoria CHIARAVALLE, 26 maggio 2024 –il ‘San Girio’ abattendo in volata i compagni di squadra Alessiani e Filipposulla sua scia. Tra i primi dieci anche Moretti. Una prova superba quella dellacicling, una condotta di squadra che ha portato al successo lasciando poco o nulla agli altri 77 partenti. Al traguardo solo in 30 dopo un percorso di 62 km coperto alla media di 37,576 k/h., oltre al gradino più alto del podio, ha indossato anche la maglia di campione regionale della categoria. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.

TEAM CINGOLANI SPECIALIZED: ORO PER PIANA E OBERPARLEITER A CHIUPPANO; ORO PER FIORINI E ARGENTO PER TOMMASO CINGOLANI A PIANELLO DI OSTRA - TEAM cingolani SPECIALIZED: ORO PER PIANA E OBERPARLEITER A CHIUPPANO; ORO PER FIORINI E ARGENTO PER TOMMASO cingolani A PIANELLO DI OSTRA - Terza edizione del trofeo "cingolani Bike Shop" - 2024 - quella che si è disputata ... cittadina marchigiana situata tra le valli del Chienti e del potenza, in una suggestiva posizione su di un colle ... pianetamountainbike

Futuro di Villa Buonaccorsi: "Spazio a sociale e cultura" - Futuro di Villa Buonaccorsi: "Spazio a sociale e cultura" - potenza Picena, a poche settimane dal voto cingolani e Ciciani insistono sulla necessità di ridare slancio all’area: "Bisogna creare una Fondazione". ilrestodelcarlino

Perché il nucleare è un’occasione per l’Italia - Perché il nucleare è un’occasione per l’Italia - Una risorsa dal punto di vista di sicurezza, produzione, costi e autonomia. L’unico rischio è che Pd e M5s possano sconfessare se stessi e la loro componente riformista per fare la guerra al governo ... msn