Ciclismo - Parravano il più forte nel Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi

Golf: Tiger Woods potrebbe tornare in campo al The Memorial Tournament - Golf: Tiger Woods potrebbe tornare in campo al The memorial Tournament - Non solo lo US Open, in programma dal 13 al 16 giugno prossimi a Pinehurst, nel North Carolina. Tiger Woods potrebbe infatti tornare in campo prima del previsto. Non è infatti da escludere l'ipotesi c ... napolimagazine

Ciclismo: Pogacar vince il Giro d'Italia, ultima tappa a Merlier - ciclismo: Pogacar vince il Giro d'Italia, ultima tappa a Merlier - Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto il Giro d'Italia. Nell'ultima tappa, conclusasi ai Fori Imperiali a Roma, sprint vincente del belga Tim Merlier (Soudal Quickstep), che ha preceduto ... napolimagazine

Chantal Pegolo si aggiudica il primo Trofeo Alberto Burzoni - Chantal Pegolo si aggiudica il primo Trofeo Alberto Burzoni - Nella cronometro di Quarto la friulana precede la "panterina" Eleonora La Bella ed Elena De Laurentiis. La reggiana "di casa" Linda Ferrari si aggiudica la maglia di campionessa regionale ... sportpiacenza