Ciclismo - Giro del Delfinato 2024 | calendario tapp - program -a, or -ri, tv e streaming

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilcompleto deldel, inma dal 2 al 9 giugno prossimi. Anche quest’anno la corsa francese, che segue di una settimana ild’Italia, rappresenterà il test di preparazione ideale in vista del Tour de France per tanti big che puntano ad essere protagonisti alla Grande Boucle. Questo grazie a un percorso molto adatto allo scopo, visti i cinque arrivi in salita previsti oltre a una cronometro piuttosto lunga. Tra i corridori attesi spiccano i nomi di Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Carlos Rodriguez. Il tutto senza dimenticare Mikel Landa, Jai Hindley e molti altri ancora. Sportface.it vi racconterà ilin tempo reale con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora. Primaa, domenica 2 giugno Saint-Pourçain-sur-Sioule – Saint-Pourçain-sur-Sioule, 172,5 km Partenza: 12:50 Arrivo: 16:35-16:55 Secondaa, lunedì 3 giugno Gannat – Col de la Loge, 142 km Partenza: 13:30 Arrivo: 16:45-17:05 Terzaa, martedì 4 giugno Celles-sur-Durolle – Les Estables, 181,7 km Partenza: 12:35 Arrivo: 16:45-17:05 Quartaa, mercoledì 5 giugno Saint-Germain-Laval – Neulise, 34,4 km (cronometro individuale) Prima partenza: 13:40 Ultimo arrivo: 16:55 circa Quintaa, giovedì 6 giugno Amplepuis – Saint-Priest, 167 km Partenza: 10:35 Arrivo: 14.

DELFINATO. IL RITORNO DI ROGLIC ED EVENEPOEL, SFIDA IN CHIAVE TOUR - delfinato. IL RITORNO DI ROGLIC ED EVENEPOEL, SFIDA IN CHIAVE TOUR - è stata sconvolta ad aprile al giro dei Paesi Baschi, quando una caduta ha interrotto la stagione di Roglic ed Evepoel, oltre a quella dell'ultimo vincitore del delfinato Jonas Vingegaard. Primož ... tuttobiciweb

Ciclismo, Giro d'Italia, Vendrame: "Avevo come obiettivo questa tappa fin dall'inizio" - Ciclismo, giro d'Italia, Vendrame: "Avevo come obiettivo questa tappa fin dall'inizio" - "Avevo come obiettivo questa tappa fin da inizio giro. Era importante entrare nella fuga di giornata, da lì mi sono gestito. Ho attaccato in discesa, rischiando, ho visto che avevo un buon vantaggio e ... napolimagazine

Ciclismo, Giro del Delfinato: tornano Evenepoel e Roglic - Ciclismo, giro del delfinato: tornano Evenepoel e Roglic - Figurano infatti nella lista degli iscritti del giro del delfinato, tradizionale 'prologo' del Tour de Frane, che si correrà dal 2 al 9 giugno. Non ci sarà invece il vincitore del delfinato, e del ... napolimagazine