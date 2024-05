Ciclismo giovanissimi Trofeo Don Orione La Brianza difende le strade di Seregno

(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi ava in scena ilDon-Memorial Giuseppe Meroni organizzato dalla Salus Ciclisticaper la categoria dei(7 e 12 anni). Oltre alla Salus, in chiave brianzola occhio ai ragazzini della Giovani Giussanesi, Polisportiva Molinello Servetto di Cesano Maderno, Sport Club Mobili Lissone, Pedale Agratese, GS Cicli Fiorin, Pedale Arcorese, Brugherio Sportiva e Velo Club Sovico. Percorso cittadino con partenza da via Monterosa proseguendo per le vie San Vitale, Adua, Giuseppe Verdi e ancora Monterosa dove è posto l’arrivo. Il via alle 14.30. Dan.Vig. .

