(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi il Giro d’Italia si conclude con la passarella a Roma, ma è stata la doppia scalata del Montegrappa a definire la classifica generale alle spalle del dominatore lo sloveno Pogacar. Per i nostri portacolori è stata una giornata in chiaroscuro con Luca Covili (foto) in difficoltà sin dal primo passaggio dopo un Giro sempre in crescendo non è riuscito a tenere il ritmo del gruppo maglia rosa e lottando con le ultime forze rimaste è giunto al traguardo di Bassano al 27° posto perdendo tre posizioni nella classifica finale. La 18^ piazza il miglior piazzato della VF Group Bardiani è certamente un buon risultato ottenuto nella quattro partecipazioni alla corsa rosa, con qualche rammarico per non essere riuscito a consolidare alla vigilia della penultima tappa il 15° posto raggiunto con tanto impegno ,specialmente nelle due prestazioni a cronometro di buon livello per le sue caratteristiche.