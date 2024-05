Ci vuole rispetto Si parla di Mike Bongiorno | Mara Venier sbotta col pubblico

(Di domenica 26 maggio 2024) "Siamo stati insieme 40 anni, quando l'ho conosciuto ne aveva 46 e io venti": Daniela Zuccoli, moglie diè stata ospite dia Domenica In su Rai 1 in occasione dei 100 anni del padre della televisione italiana. "A 15 anni dalla morte - ha continuato - per lui c'è un movimento pazzesco, io sono molto molto felice di questo. Vuol dire che ha lasciato un segno d'amore". Prima dell'inizio dell'intervista, però, la conduttrice è stata costretta a riprendere il: "Vi chiedo silenzio eperché stiamondo con la signoraed è un momento delicato".

