Ci può battere a scacchi - leggere le radiografie e scrivere saggi Ma per quanto evolut - l' intelligenza artificiale non sa caricare una lavatrice con la sapienza degli umani

(Di domenica 26 maggio 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato) Ogni tanto citiamo l’come uno dei pericoli incombenti del nostro futuro, ma per quel che mi riguarda, lo confesso, non ci ho capito ancora molto. Veramente potrà sostituirsi alle capacità intuitive del nostro cervello? Organo complesso che comunque ultimamente neglinon ha dato grandi prove visto che siamo sempre sull’orlo di guerre mondiali e, nonostante le evidenze, continuiamo a inquinare l’unico pianeta da cui dipende la nostra sopravvivenza. Eppure, ci siamoi dal tempo dei dinosauri, che personalmente non toglierei dai programmi scolastici perché ci aiutano a capire da dove veniamo e quindi a comprendere meglio chi siamo e dove andiamo. Senza contare che chi ha figli e nipoti sa benissimoquesti spaventosi antenati siano la passione dei bambini, provate a togliere dalle camerette i pupazzi che li raffigurano e poi venitemelo a raccontare.

