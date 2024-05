Chico Forti - polemica sul permesso speciale I detenuti scrivono a Nordio | Vogliamo gli stessi diritti

(Di domenica 26 maggio 2024) Continua a far discutere la rapidità con cuiha ottenuto unpremio per incontrare, lo scorso mercoledì 22 maggio, la madre 96enne, il fratello e lo zio. L’associazione Sbarre di Zucchero ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Carlo, per veicolare il malcontento di tutti queiche vorrebbero uscire dal carcere per vedere i propri parenti ma spesso non gli viene consentito. «Umanamente abbiamo accolto con favore la possibilità data adi usufruire immediatamente di undi necessità, per far visita all’anziana madre e della bravura dell’Istituto penitenziario scaligero di organizzare in un batter d’occhio la traduzione a Trento», scrive l’associazione nella missiva indirizzata a

Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk che tornerà in onda mercoledì 12 giugno su Nove per uno speciale dopo le elezioni europee condotto da Luca Sommi, ricostruisce il caso giudiziario di Chico Forti, l’imprenditore trentino condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike a Miami nel 1998 e tornato in Italia il 18 maggio scorso, accolto con grande entusiasmo a Pratica di Mare da Giorgia Meloni. ilfattoquotidiano

Chico Forti è tornato finalmente in Italia grazie all'intesa tra le autorità italiane e quelle americane, fortemente voluta e ottenuta dal governo Meloni: l'ex produttore tv potrà finire di scontare nel nostro Paese la pena per una condanna per l'omicidio di Dale Pike, a Miami nel 1998, vicenda che per molti osservatori è un clamoroso errore giudiziario. iltempo

Dai marò a Simone Renda, storie di pugliesi detenuti all’estero - Dai marò a Simone Renda, storie di pugliesi detenuti all’estero - Come chico forti. Detenuti italiani all’estero per reati commessi sul territorio nel quale scontano la pena, talvolta vittime di errori giudiziari o imprevisti. Da cui l’intreccio fra l’obbligo di ... lagazzettadelmezzogiorno

Detenuti da tutta Italia chiedono diritti come per Forti - Detenuti da tutta Italia chiedono diritti come per forti - Chiedono gli stessi diritti di chico forti, ovvero poter vedere i parenti anziani, i detenuti che da tutta Italia hanno mandato loro segnalazioni all'associazione Sbarre di Zucchero che ne ha resi not ... ansa

Chico Forti arriva in Italia, l'abbraccio con la madre - chico forti arriva in Italia, l'abbraccio con la madre - «Umanamente abbiamo accolto con favore la possibilità data a chico forti di usufruire immediatamente di un permesso di necessità, per far visita all’anziana madre, e della bravura dell'Istituto ... lastampa