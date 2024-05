Chiaravalle Sofia Raffaeli campionessa d’Europa alla palla

(Di domenica 26 maggio 2024) Al campionato europeo a Budapest ha ottenuto anche due argento: al nastro e nella gara all-around, 26 maggio 2024 –ancora protagonista al 40° Campionato Europeo di Ritmica disputatosi a Budapest, in Ungheria. L’atletase aggiunge al proprio palmares un altro titolo, sempree manca di un soffio il trionfo al nastro. La, allenata da Claudia Mancinelli per il club Ginnastica Fabriano, nella giornata di ieri aveva ottenuto il secondo posto nella gara all-around. Ora l’attesa è tutta concentrataCoppa del Mondo di Milano e poi alle Olimpiadi di Parigi.

Budapest, 26 maggio 2024 – Dopo Baku è ancora una volta oro. Gioia immensa per Sofia Raffaeli, che oggi ha conquistato la medaglia più ambita nella finale di specialità con la palla agli Europei di Budapest. La marchigiana resta quindi campionessa continentale in carica. sport.quotidiano

