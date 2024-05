Chiara Ferragni - una ' proposta indecente' su Rai 1 | Ce la facciamo ad averla?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) «La inviti tu?». Sembra una provocazione, quella di Milly Carlucci a Selvaggia Lucarelli. Ma chissà, nel rutilante e imprevedibile mondo dello spettacolo, dove tutto è share, magari sarà davvero possibile vedere tra qualche mesea Ballando con le stelle. Doverosa premessa: l'ultimo libro della Lucarelli, Il vaso di Pandoro, è l'ultima bordata alla influencer spesso massacrata sui social dalla penna del Fatto, e non solo per il cosiddetto Pandoro gate e l'inchiesta per truffa. A La vita in diretta, su Rai 1, Alberto Matano si collega con la Carlucci per l'anteprima del suo nuovo show L'acchiappatalenti, in onda poche ore dopo. In studio c'è Selvaggia e a lei, sua giurata a Ballando, si rivolge la conduttrice: «Voglio farle i miei complimenti, davvero, ha fatto ancora centro. Grande libro, grande successo, veramente al tuo livello. Perché quando Selvaggia parla succede sempre qualcosa dopo.