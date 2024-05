Chiara Ferragni si sente rinata da quando si è lasciata con Fedez | l’inaspettato retroscena

(Di domenica 26 maggio 2024) Nella giornata di ieri Deianira Marzano è intervenuta ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’influencer ha parlato in prima battuta della separazione fra: Io ce l’ho un gossip per te sui Ferragnez. Ogni tanto mi scambio dei messaggi conin privato. Scrivevo ase avesse potuto esserci la possibilità di un ritorno e lei sempre, categoricamente mi ha detto che è impossibile un ritorno. Proprio qualche giorno fa mi ha detto “io m sento veramente bene adesso che è finita questa relazione”.

George Ciupilan a Radio Cusano Campus: “Gli aggressori mi hanno chiesto scusa. Mio padre? Non l’ho più sentito”. E sugli ex concorrenti del GF VIP… Nell’ultima puntata di “Turchesando”, il programma in onda ogni martedì dalle 18 alle 20su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 122 del digitale terrestre), Turchese Baracchi insieme al giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia hanno ospitato Nell’ultima puntata di “Turchesando”, il programma in onda ogni martedì dalle 18 alle 20 su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 122 del digitale terrestre), Turchese Baracchi insieme al giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia hanno ospitato George Ciupilan, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e della quarta edizione de Il Collegio. 361magazine

Peppe Di Napoli dopo aver abbandonato volontariamente L’Isola dei Famosi 2024 è tornato in Italia e ne ha approfittato per raccontare come sta facendo capire il reale motivo di questa sua decisione. Infatti, nonostante le dichiarazioni contrastanti circa il vero motivo che lo ha portato a ritirarsi dal reality condotto da Vladimir Luxuria, il pescivendolo ha rivelato di aver fatto una radiografia che ha mostrato qualche problema all’anca. anticipazionitv

