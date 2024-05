Chiara Ferragni rinata dopo l’addio a Fedez | le sue parole

Come sta Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez? A quanto pare l' imprenditrice digitale sarebbe rinata, parola di Deianira Marzano. Come si sente Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez La gossippara, ospite di Giada Di Miceli in onda con ' Non succederà più' su Radio Radio, ha svelato un inedito retroscena con protagonista Chiara Ferragni dopo la fine del suo matrimonio con Fedez: Io ce l’ho un pettegolezzo per te sui Ferragnez. blogtivvu

Fedez ha smesso di seguire su Instagram sia Achille Lauro che Tony Effe. Per quanto riguarda il cantante di ' Me ne frego' si è vociferato anche di un flirt con Chiara Ferragni. Perché Fedez ha defollowato Achille Lauro? C’entra Chiara Ferragni Dagospia ha svelato che Fedez avrebbe smesso di seguire Tony Effe per via di un suo potenziale interesse nei confronti di Taylor Mega, ex fidanzata del trapper. blogtivvu

Ferragni-Fedez: vite da single in vacanza. Chi se la passa meglio - ferragni-Fedez: vite da single in vacanza. Chi se la passa meglio - Gli ex Ferragnez stanno vivendo decisamente le loro "nuove" vite. Lei a Madrid, lui a Montecarlo: vediamo chi ha preso meglio la rottura ... gossipetv

Fedez in yacht a Montecarlo per la Formula 1: la nuova vita dopo il divorzio - Fedez in yacht a Montecarlo per la Formula 1: la nuova vita dopo il divorzio - Sole, yacht e Ferrari per Fedez che si regala un weekend di lusso sfrenato a Montecarlo per il Gran Premio di Formula 1. Tra prove al volante di bolidi da sogno e scatti mozzafiato su un panfilo extra ... msn

Selvaggia Lucarelli a pallettoni sui Ferragnez: "Manca solo il bunga bunga", "epoca finita" - Selvaggia Lucarelli a pallettoni sui Ferragnez: "Manca solo il bunga bunga", "epoca finita" - Nella puntata di ieri, sabato 25 Maggio, di “Accordi e Disaccordi” sul Nove condotto da Marco Travaglio e Luca Sommi, si è tornato ... iltempo