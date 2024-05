(Di domenica 26 maggio 2024) Tragedia nel pomeriggio di ieri presso ildelle Tre Fontane a, dove un uomo è stato travolto edall’auto guidata. Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi della Polizia Locale diCapitale unitamente ai sanitari del 118: chi è la vittima. Incidente mortale alle Tre Fontane ieri a, chi è la vittima (ilcorrieredellacitta.com)Un uomo nella giornata di ieri è morto a, travolto eda un’auto alla cui guida c’era la. Lui, un signore di 73 anni, è deceduto sul colpo: a nulla sono valsi purtroppo i soccorsi giunti sul posto dopo l’allarme scattato a seguito dell’incidente. Oltre ai sanitari del 118, che altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso del, sul posto sono intervenuti i caschi bianchi della Polizia Locale diCapitale. L’incidente mortale neldella Madonna delle Tre Fontane Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, sabato 25 maggio 2024, neldeldella Madonna delle Tre Fontane, a(siamo sulla Via Laurentina, ndr), quando erano da poco passate le 16.

Chi è l’uomo investito e ucciso dalla moglie nel parcheggio del Santuario a Roma - Chi è l’uomo investito e ucciso dalla moglie nel parcheggio del Santuario a roma - Tragedia nel pomeriggio di ieri presso il Santuario delle Tre Fontane a roma, dove un uomo è stato travolto e ucciso dall’auto guidata dalla moglie. Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi della ... ilcorrieredellacitta

Due pedoni morti in poche ore a Roma, dall'inizio dell'anno una vittima della strada ogni tre giorni - Due pedoni morti in poche ore a roma, dall'inizio dell'anno una vittima della strada ogni tre giorni - Sono 56 i morti sulle strade di roma e provincia in 152 giorni ... La giovane al volante della Up, però, lo ha travolto e ucciso proprio in quei frangenti. Alla 19enne, sottoposta all’alcoltest e al ... romatoday

Incendio in un ospedale pediatrico in India: 6 neonati morti e altri 5 feriti. In 12 si sono salvati - Incendio in un ospedale pediatrico in India: 6 neonati morti e altri 5 feriti. In 12 si sono salvati - Un incendio ha devastato il New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar a Delhi, in India, causando la morte di sette neonati. Dodici bambini sono stati salvati dalle fiamme, ma sei di loro erano già ... ilfattoquotidiano