Cheli - futuro archeologo | Ho vinto il ’Certamen’

(Di domenica 26 maggio 2024) di Laura Valdesi SIENA Un ghibellino che ’vince’ in casa dei guelfi. Giovanni, brillante studente del quinto anno del liceo classico ’Piccolomini’ di Siena, ha infatti ottenuto il primo premio nel 48° Certamen Classicum Florentinum. Riconoscimento prestigioso con la cerimonia che si è svolta presso il liceo Dante di Firenze, qualche giorno fa. Un’eccellenza, dunque, che ha fatto brillare anche la sua scuola "traducendo e confrontando un brano di Ovidio e uno di Teocrito, dimostrando solidità di competenze e una finezza di analisi molto ammirati dalla commissione giudicante. Insieme a lui – sottolinea il Liceo – altri tre studenti del ’Piccolomini’ si sono cimentati nella prova con sincero entusiasmo accanto ad un centinaio di coetanei che provenivano da tutte le regioni d’Italia". Non avrà certo problemi a sostenere quest’anno l’esame di stato, una delle materie è infatti il greco.

