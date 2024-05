Che ci faccio qui con Domenico Iannacone | quando in tv e di cosa parla

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo un lungo periodo d’assenza,torna in tv con una nuova edizione di ‘Che ciqui’. Vediamo insieme dila trasmissione eandrà in onda. Il giornalistaconduce ‘Che ciqui’ Appuntamento da non perdere conche condurrà una nuova stagione di ‘Che ciqui’, programma da lui ideato. Come spiegato nel promo, ci sono storie che non finiscono mai, luoghi e volti che non dimentichiamo e che continuano a dirci qual. Sensazioni che a volte ci portano a provare nostalgia e ci spingono ad andarli a cercare. Il giornalista ha voluto ripercorre, a distanza di diversi anni, un viaggio nel profondo Sud del Paese, per capire se qualè mutato o se tutto è rimasto come un tempo. L’appuntamento, per la prima delle tre puntate di ‘Che ciqui‘, è previsto per giovedì 30 maggio 2024 in prima serata su Rai3 alle ore 21.